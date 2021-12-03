Afyonkarahisar'da "Geç Kalma Güç Olmasın" projesi
Afyonkarahisar Özel Eğitim Anaokulu, kentte "Geç Kalma Güç Olmasın" projesini hayata geçirdi.
Afyonkarahisar Özel Eğitim Anaokulu, kentte "Geç Kalma Güç Olmasın" projesini hayata geçirdi.
Okul Müdürü Yasin Sert, proje ile ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, engelli öğrencilerin eğitimine erken başlanılmasının önemini belirtti.
"Geç Kalma Güç Olmasın" projelesiyle 0-36 yaş arasındaki engelli çocukların okulda eğitim aldığını dile getiren Sert, şöyle konuştu:
"2021 Eylül ayından itibaren rehberlik araştırma merkezlerinin tanılama yaptığı çocuklara haftada 4 saat olmak üzere özel eğitim öğretmenlerince evlerinde eğitim verilmektedir. Özellikle velilerimizden aldığımız dönüşler sayesinde bir kişiyle başlayan bu sayı 6'ya bugün itibariyle çıkmıştır. Bu eğitim kapsamında bir çok velimizden telefon almaya başladık. Buradan 0-36 ay özel çocukları olan ebeveynlerimizin en yakın rehberlik araştırma merkezlerinden konuyla ilgili bilgi almasını istiyoruz."
Projeye, velilerde çektikleri videolarla destek oldu.
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AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri