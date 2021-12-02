Afyonkarahisar'da gazetecilere güvenli internet kullanımı anlatıldı

Afyonkarahisar'da İl Emniyet Müdürlüğünce, SİBERAY programı kapsamında gazetecilere güvenli internet kullanımı anlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü binasındaki konferans salonunda SİBERAY eğitim programı gerçekleştirildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdür Vekili Burak Ersoy, yaptığı sunumda, kentteki her yaş grubuna güvenli internet kullanımıyla ilgili eğitim verdiklerini söyledi.

Ersoy, programın amacının siber suçlara karşı farkındalığı arttırmak olduğunu belirterek, internet üzerinden yapılan dolandırıcılık ile siper zorbalık yöntemlerini örnekler vererek anlattı.

Güvenli olmayan bağlantılara asla tıklanmaması gerektiğini aktaran Ersoy "Kişisel bilgilerinizi paylaşmaktan kaçının. Şüpheli e-posta eklerini açmayın. Programlarınızı ve işletim sistemlerinizi güvenli tutun." diye konuştu.

Ersoy, internette dolandırıcılık ile kötü niyetli kişiler tarafından kullanılan çeşitli oltalama yöntemlerini de anlattı.

Programa, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, kurum personelleri ve gazeteciler katıldı.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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