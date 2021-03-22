Afyonkarahisar'da "Gastro Park Günleri" yapılacak
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Afyonkarahisar'da "Gastro Park Günleri" yapılacak

22.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:56
Afyonkarahisar'da

Gastronomi kentleri Gaziantep ile Hatay'ın yöresel lezzetleri, 24-28 Mart'ta "Gastro Park Günleri"nde Afyonkarahisarlılarla buluşacak.

Gastronomi kentleri Gaziantep ile Hatay'ın yöresel lezzetleri, 24-28 Mart'ta "Gastro Park Günleri"nde Afyonkarahisarlılarla buluşacak.

Kentteki bir restoranda, Gazişehir İnsani Yardımlaşma Derneği öncülüğünde Afyonkarahisar Fuar Alanı'nda yapılacak etkinlikle ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Organizasyon sorumlusu Ekrem Doğan, burada yaptığı açıklamada, Gastro Park Günleri'nin 5 gün boyunca şölen havasında geçeceğini söyledi.

Etkinlikte 80 stantta yer alacağını dile getiren Doğan, "Bu sürede salgın koşullarına uygun bir şekilde hareket ederek Gaziantep ve Hatay'ın bütün ürünlerini Afyonkarahisarlılarla buluşturacağız. Bunun yanında sıra geceleri etkinliklerimiz olacak. Baklava, künefe, kebap çeşitleri ve yöresel ürünlerin yer alacağı 5 gün sürecek organizasyonumuza Afyonkarahisar halkını davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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