Afyonkarahisar'da fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı
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Afyonkarahisar'da fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı

30.01.2021 11:07 | Son Güncelleme: 30.01.2021 11:12
Afyonkarahisar'da fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 5 zanlı gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 5 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Erenler Mahallesi'nde bir evde yabancı uyruklu kadınların fuhuş yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, eve düzenlediği baskında Özbekistan uyruklu 3 kadın ile Afgan uyruklu 2 erkeği yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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