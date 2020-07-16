Afyonkarahisar'da fuhuş operasyonu Afyonkarahisar'da iki farklı adreste düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3'ü kadın 5 şüpheli serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar'da iki farklı adreste düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3'ü kadın 5 şüpheli serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte "fuhuşa teşvik ve aracılık" yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, biri masaj salonu olmak üzere iki farklı adrese düzenlediği operasyonda 3'ü kadın 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerden bir kadın emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 2'si kadın 4 şüpheli hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

Kaynak: AA