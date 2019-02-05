Afyonkarahisar'da Fuhuş Operasyonu
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4'ü yabancı uyruklu 6 kişiden, 2'si tutuklandı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4'ü yabancı uyruklu 6 kişiden, 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İhsaniye Mahallesi'nde bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Eve operasyon düzenleyen ekipler, 4'ü yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Kadir D'nin (41) binanın çatısına çıkarak kaçmaya çalıştığı öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından yabancı uyruklu 4 kişi, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Adliye'ye sevk edilen diğer şüpheliler Kadir D. ile Sevil T, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA