Afyonkarahisar'da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı
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Afyonkarahisar'da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

Afyonkarahisar'da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı Sosyal medya üzerinden yapılan fuhuş paylaşımı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından ortaklaşa...

01.06.2020 17:25 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:29

Afyonkarahisar'da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

Sosyal medya üzerinden yapılan fuhuş paylaşımı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından ortaklaşa yürütülen operasyonda 3'ü kadın 2'si erkek 5 kişi para karşılığı fuhuş yaptıkları nedeniyle gözaltına alındı.

'Covid-19' salgını tedbirleri kapsamında seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından sosyal medya üzerinden "çiftiz, kimler eşlik etmek ister DM'den ulaşın, evli çiftler ve tekler ulaşsın" şeklinde paylaşımlar yapan hesap kullanıcılarının tespiti amacıyla Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ile koordineli olarak çalışma başlattı. Çalışmalar sonrasında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bahse konu hesabın kullanıcıları oldukları belirlenen Serkan K. ve Gülden B. isimli şahıslarla kullandıkları telefon numarası üzerinden iletişime geçen polis ekipleri şüphelilerle pazarlık aşamasına geldi. Bayan başına 500 TL ücret talep eden şüpheliler aynı ücret karşılığında arkadaşlarını da getirebileceklerini söyledi. Fuhuş pazarlığının kayıt altına alınmasının ardından Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı izniyle operasyona başlayan Siber Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri şüphelileri bulundukları adreste kıskıvrak yakaladı.

Operasyonda Serkan K., Gülden B. ile birlikte aynı adreste bulunan Meryem D., Gökhan K. ve Adile D. gözaltına alındı.

Şahısların yapılan üst aramasında elde edilen 5 adet cep telefonuna Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden el konuldu. Operasyonun ardından yakalanan 5 şahıs Fuhuşa Teşvik,Aracılık veya Zorlama suçundan göz altına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine intikal ettirildi. İfadeleri alınan şüpheliler daha sonra Adliye'ye sevk edildi.

Afyonkarahisar'da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

Kaynak: İHA

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