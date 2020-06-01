Afyonkarahisar'da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı
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Afyonkarahisar'da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

AFYONKARAHİSAR'da polis ekipleri, sosyal medyadan müşteri bularak fuhuş yapan ve fuhşa aracılık yapan 3'ü kadın 5 kişiyi, müşteri gibi davranarak iletişime geçtiği operasyonla yakaladı.

Afyonkarahisar'da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı
01.06.2020 16:42 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:45

AFYONKARAHİSAR'da polis ekipleri, sosyal medyadan müşteri bularak fuhuş yapan ve fuhşa aracılık yapan 3'ü kadın 5 kişiyi, müşteri gibi davranarak iletişime geçtiği operasyonla yakaladı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden çeşitli paylaşımlarla müşteri arayıp, fuhuş yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, fuhuş pazarlığı yapılan hesabın kullanıcıları oldukları belirlenen Serkan K. ve Gülden B. ile kullandıkları telefon numarası üzerinden iletişime geçen polis ekipleri, şüphelilerle pazarlık aşamasına geldi. Kadın başına 500 TL ücret talep eden şüpheliler, aynı ücret karşılığında arkadaşlarını da getirebileceklerini söyledi. Fuhuş pazarlığının kayıt altına alınmasının ardından nöbetçi cumhuriyet savcılığı izniyle operasyona başlayan ekipler, şüphelileri bulundukları adreste kıskıvrak yakaladı.Operasyonda Serkan K., Gülden B. ile birlikte aynı adreste bulunan Meryem D., Gökhan K. ve Adile D. gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında elde edilen 5 cep telefonuna el konuldu. Operasyonun ardından yakalanan 5 şüpheli, 'fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçundan gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine götürüldü. İfadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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