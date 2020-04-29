Afyonkarahisar'da fırınlar tek tek denetlendi Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesi başlattıkları denetimleri hızlandırarak şehir merkezinde pide üretimi yapan fırınları tek tek denetledi.

Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesi başlattıkları denetimleri hızlandırarak şehir merkezinde pide üretimi yapan fırınları tek tek denetledi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pide üretimi yapan fırınları tek tek dolaştı. Zabıta önce, fırınlarda sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığını kontrol etti. Ardından imalathanelere girerek pidelerin hazırlandığı ortamları denetledi. Daha sonra gramaj kontrolüne geçen görevliler fırından çıkan pideleri terazide tartıp uygun olup olmadığını kontrol etti. Ekiplerin denetlediği fırınların hijyen kurallarına uyduğu ve üretilen pidelerin yeterli gramajda olduğu görüldü. Afyonkarahisar'da pide üretimi yapan tüm fırınları denetleyen zabıta ekipleri Ramazan ayı boyunca denetimlerini sürdürecek.

Fiyatları düşürdük

Afyonkarahisar şehir merkezinde yoğun işleyen bir fırında çalışan Ferit Kükey, Ramazan ayında her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun günler geçirdiklerini söyledi. Bu yıl pide fiyatlarını düşürdüklerini ifade eden Kükey: "Korona virüs nedeniyle biz pide fiyatlarını bu yıl vatandaş yesin diye düşürdük. Normalde 3.25 TL olması gereken pide fiyatımız bu yıl 2.50 TL" dedi.

Hijyen kurallarına uyarak çalışıyoruz

Üretimlerini hijyen koşullarına uygun yaptıklarını ifade eden Kükey şöyle devam etti:

"Maskelerimizi, eldivenlerimizi ve siperlikli maskelerimizi takıyoruz. Kasiyerlerimiz ayrı pide saran elemanlarımız ayrı bir şekilde çalışıyoruz. Yine imalathanemizde de hijyen koşullarına en güzel şekilde dikkat ediyoruz. Müşterilerimizin ve personelimizin sağlığı için elimizden geleni yapıyoruz. Zabıta ekipleri tarafından denetimler sık sık yapılıyor. Belediyenin yaptığı denetimlerden de memnunuz." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA