Afyonkarahisar'da firari hükümlüler yakalandı
Afyonkarahisar'da 6 yıl 3 ay ile 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler cezaevine gönderildi.
25.08.2020 16:19 | Son Güncelleme: 25.08.2020 16:22
Afyonkarahisar'da 6 yıl 3 ay ile 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı.
Uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan ve 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan
Can Albay, uyuşturucu madde kullanma suçundan 2 yıl hapis cezası bulunan Halil İbrahim Yıldırım ile Kadir Arslan ekiplerce yakalandı.
Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA