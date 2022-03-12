Afyonkarahisar'da firari hükümlü kadın yakalandı - Haberler

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Afyonkarahisar'da firari hükümlü kadın yakalandı

AA - Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da firari hükümlü kadın yakalandı

Afyonkarahisar'da 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanıp cezaevine teslim edildi.

Afyonkarahisar'da 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanıp cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ş'yi yakaladı.

S.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Güncel, Haberler

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