Afyonkarahisar'da firari hükümlü kadın yakalandı
AA - Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanıp cezaevine teslim edildi.
Afyonkarahisar'da 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanıp cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ş'yi yakaladı.
S.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
AA / Arif Yavuz - Güncel