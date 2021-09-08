Afyonkarahisar'da firari FETÖ şüphelisi yakalandı
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Afyonkarahisar'da firari FETÖ şüphelisi yakalandı

Afyonkarahisar'da firari FETÖ şüphelisi yakalandı
Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da, aranan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.

Afyonkarahisar'da, aranan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında 2016'da işlem yapılan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hükmü olan M.K'nin, Cumhuriyet Mahallesi'nde olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, daha önce öğretmenlikten ihraç edildiği öğrenilen şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edileceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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