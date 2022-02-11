Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY üyeliğinden 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2016'da Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan işlem yapılan, Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim üyesi görevinden ihraç edilen ve 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.G'yi Erkmen beldesinde gözaltına aldı.

FETÖ'nün Afyonkarahisar'da üniversite yapılanmasında yer aldığı belirtilen Y.G, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.