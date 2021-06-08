Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da hakkında FETÖ terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Afyonkarahisar'da hakkında FETÖ terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile öğretmenlikten ihraç edilen ve FETÖ terör örgütü üyesi olmak suçundan hüküm giydiği gerekçesiyle aranan firari V.Y'nin, kentteki adresinde saklandığını tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü saklandığı evinin çatısında gözaltına aldı.

Hakkında "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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