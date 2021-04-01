Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K'nin kent merkezinde olduğu bilgisine ulaştı.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz