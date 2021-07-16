Afyonkarahisar'da firari cinayet zanlısı yakalandı
Afyonkarahisar'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari cinayet zanlısı, hastanede yakalandı.
Afyonkarahisar'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari cinayet zanlısı, hastanede yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, "kasten adam öldürme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari İ.L'nin Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde olduğunu belirledi.
Ekipler, kısa sürede yakaladığı hükümlüyü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz