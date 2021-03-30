Afyonkarahisar'da fidan dikme etkinliği düzenlendi
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da Ormancılık Haftası ile 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla fidan dikme etkinliği düzenlendi.
Afyonkarahisar'da Ormancılık Haftası ile 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla fidan dikme etkinliği düzenlendi.
Sahipata ile Esentepe Mahalleri'ndeki iki okulun bahçesinde organize edilen etkinlikte çam fidanları toprakla buluşturuldu.
Programa, Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü, İl Orman İşletme Müdürü Mustafa Gökhan Us, Afyonkarahisar Lösemili Çocuklar Yardım Gönüllüleri, orman teşkilatı personeli, okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.
Etkinliğin ardından katılımcılara çam fidanı ile öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz