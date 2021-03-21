Afyonkarahisar'da fidan dikimi yapıldı

Afyonkarahisar'da 21-26 Mart Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikimi yapıldı.

İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ndeki programda konuşan Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, etkinliğe katılan herkesin Nevruz Bayramı'nı kutladı.

Afyonkarahisar'ın eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun memleketi olduğunu dile getiren Kaya, şöyle konuştu:

"Burada bize yakışan da çevre, yüksek seviyede orman ve yeşile karşı duyarlılıktır. Bu açıdan coğrafyamız zor da olsa, azimle ve istikrarlı bir şekilde bu çalışmayı devam ettiriyoruz. 2019 yılı 11 Kasım'da bütün Anadolu, yeşile bürünmüştü. Yeşil bir Türkiye'yi inşallah gelecek nesillere aktaracağız. Bu noktada bizlerle aynı sosyal sorumluğu taşıyan bütün kurumlarımıza, paydaşlarımıza ve gençlik camiamıza teşekkür ediyorum."

Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürü Mustafa Gökhan US da kentteki orman varlığının 2003 ile 2020 yılları arasında yüzölçümün yüzde 2 oranında artırıldığını belirtti.

2021'de de 7 bin dekar arazide 320 bin fidanın toprakla buluşturacaklarını aktaran Us, bugün de bunun başlangıcı olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün bahçesi ile Kocatepe Spor Kompleksi'nde 900 fidan toprakla buluştu.

Programa, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Jandarma Komutanı Yılmaz Kırgel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, bazı kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gönüllü gençler ve davetliler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz