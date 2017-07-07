Afyonkarahisar'da Fetö/pdy'den 6 Kişi Tutuklandı

Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 15 kişiden 6'sı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 15 şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen şüpheliler Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye getirildi.



Mahkemeye sevk edilen 15 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 9 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 20 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, 17 kişi dün yakalanarak gözaltına alınmış, 2 kişi emniyetten salıverilmişti.