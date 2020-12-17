Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli serbest kaldı (2)
17.12.2020 19:07 | Son Güncelleme: 17.12.2020 19:11
SERBEST BIRAKILDILARAfyonkarahisar'da, FETÖ/PDY'nin 'emniyet mahrem kadın yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen 6 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
SERBEST BIRAKILDILAR
Afyonkarahisar'da, FETÖ/PDY'nin 'emniyet mahrem kadın yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen 6 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Savcılıktaki ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheliler serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER