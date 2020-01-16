Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Afyonkarahisar'da, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

16.01.2020 17:36 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:36
Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Afyonkarahisar'da, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, ve Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında aranan 3 zanlının adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, Ramazan K, Mahmut Ş.Y. ve Hüseyin Ç, yakalandı.

Şüphelilerin, işlemlerinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

Kaynak: AA
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