Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
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Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

12.11.2020 17:26 | Son Güncelleme: 12.11.2020 17:31
Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

AFYONKARAHİSAR'da FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda askeri okuldan atılan 4 şüpheli gözaltına alındı.

AFYONKARAHİSAR'da FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda askeri okuldan atılan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün TSK içerisindeki örgüt üyelerinin ve mahrem imamlarının deşifre edilmesi amacıyla yürütülen soruşturmada, ankesör ve büfe telefonlarından ardışık ve şifreli aranan şüphelileri saptadı.

Askeri okuldan atılan B.S., M.E., Ö.F.Ö. ve H.B.D. olduğu belirlenen şüpheliler, dün saat 07.00'de eş zamanlı yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.  Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER

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