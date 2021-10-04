Afyonkarahisar'da FETÖ firarisi hükümlü yakalandı - Haberler
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Afyonkarahisar'da FETÖ firarisi hükümlü yakalandı

AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da FETÖ firarisi hükümlü yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Afyonkarahisar'da gözaltına alındı.

İZMİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Afyonkarahisar'da gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir'de FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nde görev yaparken ihraç edilen S.K'yı, Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.

Örgütteki konumunun sözde "doktor" olduğu belirlenen S.K'nın, FETÖ terör örgütü mensubu olan askeri öğrencilerle ilgilendiği ve ByLock kullanıcı olduğu belirtildi.

Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri
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