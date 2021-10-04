Afyonkarahisar'da FETÖ firarisi hükümlü yakalandı

İZMİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Afyonkarahisar'da gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir'de FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nde görev yaparken ihraç edilen S.K'yı, Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.

Örgütteki konumunun sözde "doktor" olduğu belirlenen S.K'nın, FETÖ terör örgütü mensubu olan askeri öğrencilerle ilgilendiği ve ByLock kullanıcı olduğu belirtildi.

Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.