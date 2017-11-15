Afyonkarahisar'da Fetö Duruşmaları Devam Ediliyor

Afyonkarahisar'da görülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davalarında çoğu tutuklu çok sayıda kişi hakim karşısına çıktı. Duruşmalara damgasını ise sanık ve tanıklara yönelik mahkeme başkanının sarf ettiği, "Bildiklerinizi anlatın, doğruyu söyleyin, bu örgütün iç yüzünü herkes görsün" sözleri damgasını vurdu.



Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmalarda sanıklar "silahlı terör örgütü" üyeliği suçlaması ile hakim karşısına çıktı. Örgütün İscehisar ile birlikte farklı ilçelerindeki yapılanmasına yönelik yapılan duruşmalarda hakim karşısına ilk çıkan isim tutuklu sanık Münir Yılmaz oldu. Yılmaz, İscehisar'da kurulan ve örgütün birçok yurt ve dershane gibi kuruluşlarını bünyesinde barındıran Nida Anonim Şirketi'nin (A.Ş.) ortağı olmak, iş yerindeki kasasından altı tane "1" dolar bulunması ve örgüt toplantılarına katılma iddialarına yanıt verdi. Dolarların parça taş sattığı için oradan geldiğini ya da oğlunun düğününden kalmış olabileceğinin savunan Yılmaz, şirket ortaklığını ise hatırlamadığını savundu. Kendisini şirkete kimin ortak yaptığını bilmediğini öne süren Yılmaz, cezaevinde kaldığı süre içerisinde aşırı derecede unutkanlık yaşadığını dile getirdi.



Yılmaz, mahkeme heyetinin "1 dolarları kasanda niye saklıyordun?" sorusuna ise "Kasada başka paralar da vardı" yanıtını verdi.



Yılmaz'ın yaptığı savunmanın ardından mahkeme heyeti sanığın duruşmasını ileri bir tarihe erteleyerek tahliyesine karar verdi.



"Dumanlı ve Karaca için yapılan protesto gösterisine katılan sanıktan tuhaf savunma"



Örgütün Emirdağ'daki dershanesinde müdürü ve coğrafya öğretmeni olarak çalışan ve tutuklu sanık Halil Gültekin'in de yargılanmasına devam edildi. Gültekin, kendisi hakkında iddianamede geçen "ByLock kullanma, Bank Asya'ya örgüt elebaşının talimatı ile para yatırma, eski Zaman Gazetesi yöneticilerinden Ekrem Dumanlı ve Hidayet Karaca'nın tutuklanmasını protesto gösterisine katılma, sosyal medyadan örgüt lehine propaganda yapmak" suçlamalarına yanıt verdi.



Bank Asya'ya faizsiz bankacılık yaptığı için 2014 yılında hesap açtırdığını ve birilerinin talimatı ile buraya yatırıp çekmediğini söyleyen Gültekin, Dumanlı ve Karaca'nın tutuklanmasına yönelik yapılan protesto gösterisine ise "Adliyede işim vardı, oradan geçerken eylem olduğunu gördüm katıldım, talimatla gelmedim" dedi. Gültekin'in savunmasına ise mahkeme başkanı, "O gün çekilmiş fotoğrafla var hiç öyle geçerken gördüm, katıldım nidası yok, pankartların arasında görünüyorsun" yanıtını verdi. Gültekin ise bu söyleme yine önceki söylediği sözler ile yanıt verdi.



"1 dola çocuklarımın para koleksiyonu"



Yaklaşık 7 ay boyunca örgütün mesajlaşma programı olan "ByLock"a bağlandığı ortaya çıkan Gültekin, programı ise kendisinin kullanmadığını iddia etti. Evinde ayrıca 1 dolar bulunan Gültekin bu konuya ise verdiği ilginç bir yanıt ile açıklık getirmeye çalışarak, "Sadece 1 dola yoktu, Azerbaycan'ın parası Manat ve Euro da vardı. Bu çocuklarımın para koleksiyonuydu" dedi.



"Müdürü ve öğretmen tayinlerini örgüt yapardı"



Gültekin hakkında tanıklı yapan ve o dönem dershanede öğretmenlik yapan L.M. ise, Gültekin'in o dönem dershanede toplantılar yaptığını ve o toplantılarda kurumun teknik gidişatının ardından "kurban bağışları, himmet" konuları hakkında bilgiler verdiğini öne sürdü. Toplantıların Gültekin tarafından tertiplendiğini iddia eden L.M., ayrıca müdürü ve öğretmenlerin tayinlerini ise örgütün kendi içerisinde yaptığını kaydetti.



"Tanıklar intikam almak için bunları söylüyor"



Gültekin ise L.M. ile birlikte kendisi hakkında tanıklık yapan M.A.'nın "bizden kurban bağışı yapmamız yönünde toplantı yaptı" iddialarına kabul etmedi. Gültekin, iki tanığında dershanede çalıştıkları dönemde öğretmenlik konusunda yetersiz oldukları için yaptığı uyarılardan dolayı intikam almak için bunları söylediklerini savundu.



Mahkeme Gültekin'in tutukluluk halinin devamına ve duruşmasının ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi.



Avukatı uyarınca FETÖ sanığı savunmasını değiştirdi



FETÖ'ye ait olan Nida A.Ş.'yi Münir Yılmaz'dan, devralan ve tutuksuz yargılanan Rıdvan Taban da kendisi hakkındaki iddialara yanıt verdi. Duruşmada önce şirketteki hisseleri Yılmaz'dan 20 bin TL'ye devraldığını söyleyen Taban, parasını ise vermediğini ve ticaret amaçlı, yatırım olarak böyle bir şey yaptığını, ancak sonradan pişman olduğunu söyledi. Bunun üzerine mahkeme başkanı "Niçin ödemesini yapmadın?" sorusunu yönlendirince Taban, "Durumum müsait olmadı, parayı ödeyemedim" dedi. Mahkeme başkanının bir çok sorusuna "hatırlamıyorum" yanıtını veren Taban'a bu defa avukatı "Aşağıda konuştuk ya bildiklerini söylesene" deyince Taban bir anda ifade değiştirdi.



Bu sırada mahkeme başkanı ise sanık ve tanıklara hitaben "Bildiklerinizi anlatın, doğruyu söyleyin bu örgütün iç yüzünü herkes görsün" dedi. Bunun üzerine ifadesini değiştiren Taban, "Bilmeyerek de, ticaret amaçlı da olsa örgüte yanlışlıkla yandaşlık yaptığım için pişmanım" yanıtını verdi."



Mahkeme heyeti tanıkların dinlenmesinin ardından duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.



"Hesabında toplamda 328 bin TL'lik hareketlilik yaşanmış"



Bir başka tutuklu sanık Aysel Kodal'ın da iddialara kabul etmedi. Üzerine kayıtlı cep telefonları hatlarında "ByLock" çıkan Kodal, hatları kendisinin değil damadı olan ve bir başka FETÖ davasından tutuklu olan Ali Gilit'in kullandığını ve kendisinin bu konudan haberinin olmadığını öne sürdü. Bank Asya'ya 17-25 Aralık sürecinden sonra talimatla para yatırdığı yönündeki suçlamaya cevap veren Kodal, hesapta yaşanan 50 bin, 80 bin ve 198 bin TL'lik para hareketliliğinin ise para yatırma değil, iş yerleri satışından gelen para olduğunu iddia etti. 14 aydır tutuklu olduğunu söyleyen Kodal, tahliyesini isterken bu talebi mahkeme heyeti reddedilerek tutukluluk halinin devamına ve duruşmasının ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi. - AFYONKARAHİSAR