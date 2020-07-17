Afyonkarahisar'da FETÖ'den araması bulunan bir kişi yakalandı Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle aranan bir kişi yakalandı.

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle aranan bir kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan Murat A, için çalışma başlattı. Kentte belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, Murat A, gözaltına alındı. Şüpheli işlemlerinin ardından, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Kaynak: AA