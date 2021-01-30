Karabük'te çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli tutuklandı
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Karabük'te çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli tutuklandı

30.01.2021 16:37 | Son Güncelleme: 30.01.2021 16:58
Karabük'te çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli tutuklandı

Karabük'te haklarında yakalama kararı bulunan 8 şüpheli tutuklandı.

Karabük'te haklarında yakalama kararı bulunan 8 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Söz konusu adreslere düzenlenen operasyonda, farklı suçlardan aranan ve yakalama emri bulunan 17 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 sanık tutuklandı, 9 kişi ise serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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