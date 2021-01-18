Afyonkarahisar'da farklı suçlara karışan 6 yabancı uyruklu sınır dışı edilecek

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde farklı suçlara karıştığı belirlenen 6 yabancı uyruklunun sınır dışı edileceği bildirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, polis ekiplerinin asayiş uygulamasında yakaladığı 6 yabancı uyruklunun, "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma", "uyuşturucu madde bulundurma ve kabul etmek", "özel hayatın gizliğini ihlal", "şantaj" ve "tehdit" suçlarından haklarında işlem yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin sınır dışı edileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Yılmaz