Afyonkarahisar'da farklı mahallelerdeki 3 bina karantinaya alındı Afyonkarahisar İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Korona virüs tedbirleri kapsamında kent merkezinde farklı mahallelerdeki 3 bina karantinaya alındı.

Afyonkarahisar İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Korona virüs tedbirleri kapsamında kent merkezinde farklı mahallelerdeki 3 bina karantinaya alındı.

Konu ile ilgili Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, karantina kararlarının yapılan filyasyon (saha çalışması) çalışması sonucu alındığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Filyasyon çalışmalarının ardından kent merkezinde Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi 388 sokak, Hasan Karaağaç Mahallesi 54 sokak ve Ataköy Mahallesi 2571 sokaklardaki 3 farklı bina bulaş riskinin yüksek olması ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alınmıştır" denildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA