Afyonkarahisar'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı
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Afyonkarahisar'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

Afyonkarahisar'da evlerden elektronik ve ziynet eşyası çaldığı ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

16.01.2020 15:58 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:30
Afyonkarahisar'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

Afyonkarahisar'da evlerden elektronik ve ziynet eşyası çaldığı ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl ekipleri, merkeze bağlı Erkmen beldesinde, evlerden elektronik ve ziynet eşyalarının çalındığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri, hırsızlık zanlılarının, Muhammet E, Burak K, Nail E. ve İhsan Ş. olduğunu tespit etti. Şüphelilerden 3'ü yakalandı. İhsan Ş.'nin ise Suriye sınırında görevli asker olduğu belirtildi.

Emniyetteki ifadelerinde suçlarını itiraf ettiği öğrenilen 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Çalıntı elektronik ve ziynet eşyalarının bir kısmı bulunarak, sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA
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