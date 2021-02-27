Afyonkarahisar'da evine gelen husumetlisini av tüfeğiyle yaralayan kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da evine gelen husumetlisini av tüfeğiyle omzundan yaralayan kişi tutuklandı.

İddiaya göre, U.K, 3 arkadaşıyla birlikte, aralarında husumet bulunan S.B'nin Erenler Mahallesi 2773. Sokak'taki evinin önüne gitti.

S.B'de 3 arkadaşıyla evde alkol aldıkları sırada kapının çalması üzerine dışarı çıktı.

Burada önce tartışan S.B. ile U.K, daha sonra yumruklu kavgaya etmeye başladı.

Husumetlisinin elinde bıçak gören S.B, evinin içerisinden aldığı av tüfeğiyle U.K'ye ateş etti.

Omzuna isabet eden saçmalarla yaralanan U.K, bir anda yere yığıldı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Durumu ağır olan U.K, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Av tüfeğiyle birlikte S.B'yi gözaltına alan polis ekipleri, görgü tanığı 6 kişinin de ifadesini alarak serbest bıraktı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.B, adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz