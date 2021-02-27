Afyonkarahisar'da evine gelen husumetlisini av tüfeğiyle yaralayan kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Afyonkarahisar'da evine gelen husumetlisini av tüfeğiyle yaralayan kişi tutuklandı

27.02.2021 23:21 | Son Güncelleme: 27.02.2021 23:21
Afyonkarahisar'da evine gelen husumetlisini av tüfeğiyle yaralayan kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da evine gelen husumetlisini av tüfeğiyle omzundan yaralayan kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar'da evine gelen husumetlisini av tüfeğiyle omzundan yaralayan kişi tutuklandı.

İddiaya göre, U.K, 3 arkadaşıyla birlikte, aralarında husumet bulunan S.B'nin Erenler Mahallesi 2773. Sokak'taki evinin önüne gitti.

S.B'de 3 arkadaşıyla evde alkol aldıkları sırada kapının çalması üzerine dışarı çıktı.

Burada önce tartışan S.B. ile U.K, daha sonra yumruklu kavgaya etmeye başladı.

Husumetlisinin elinde bıçak gören S.B, evinin içerisinden aldığı av tüfeğiyle U.K'ye ateş etti.

Omzuna isabet eden saçmalarla yaralanan U.K, bir anda yere yığıldı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Durumu ağır olan U.K, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Av tüfeğiyle birlikte S.B'yi gözaltına alan polis ekipleri, görgü tanığı 6 kişinin de ifadesini alarak serbest bıraktı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.B, adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Pervin Buldan Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kenan Doğulu Caner Cindoruk Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Can Bartu Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar'da evine gelen husumetlisini av tüfeğiyle yaralayan kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.2.2021 23:24:41. #1.15#
title