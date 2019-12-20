Afyonkarahisar'da evdeki çuvalda çürümüş erkek cesedi bulundu
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Afyonkarahisar'da evdeki çuvalda çürümüş erkek cesedi bulundu

Afyonkarahisar'da bir evdeki çuvalda çürümüş erkek cesedi bulundu.

20.12.2019 16:42 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:00
Afyonkarahisar'da evdeki çuvalda çürümüş erkek cesedi bulundu

Afyonkarahisar'da bir evdeki çuvalda çürümüş erkek cesedi bulundu.

Yunus Emre Mahallesi Milli Birlik Caddesi'nde kiralık olarak tutulan evden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları ev sahibi Abdullah G'ye verdi.

Abdullah G, yedek anahtarla girdiği tek odalı evdeki çuvalda ceset olduğunu görünce durumu polise bildirdi.

İncelemede yabancı uyruklu erkeğe ait olduğu değerlendirilen ceset, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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