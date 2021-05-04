Afyonkarahisar'da evde kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 7 kişiye para cezası
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Afyonkarahisar'da evde kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 7 kişiye para cezası

Afyonkarahisar'da evde kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 7 kişiye para cezası
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da, bir evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini ihlal ederek kumar oynayan 7 kişiye, 9 bin 352 lira para cezası verildi.

Afyonkarahisar'da, bir evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini ihlal ederek kumar oynayan 7 kişiye, 9 bin 352 lira para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Kocatepe Mahallesi'ndeki bir adreste kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu eve giden ekipler, iskambil kağıtları, yazboz ve defter ele geçirdi.

İçerideki 7 kişi hakkında salgın tedbirlerini ihlal ettikleri için Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 9 bin 352 lira idari işlem yapıldı.

Ev sahibi H.B.Ç'ye de "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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