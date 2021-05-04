Afyonkarahisar'da evde kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 7 kişiye para cezası

Afyonkarahisar'da, bir evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini ihlal ederek kumar oynayan 7 kişiye, 9 bin 352 lira para cezası verildi.