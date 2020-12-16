Afyonkarahisar'da evde kumar oynayan 6 kişiye 7 bin 350 lira ceza verildi
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Afyonkarahisar'da evde kumar oynayan 6 kişiye 7 bin 350 lira ceza verildi

16.12.2020 10:53 | Son Güncelleme: 16.12.2020 10:53
Afyonkarahisar'da evde kumar oynayan 6 kişiye 7 bin 350 lira ceza verildi

Afyonkarahisar'da bir evde kumar oynayan 6 kişiye 7 bin 350 lira ceza uygulandı.

Afyonkarahisar'da bir evde kumar oynayan 6 kişiye 7 bin 350 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Erenler Mahallesi 2765 Sokak'ta bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Operasyonda, 2 odada masalar etrafında 8 kişinin olduğunu belirleyen ekipler, evdeki aramada ise bir kısmı banyoya saklanmış 5 bin 935 lira ile kumar oynama materyalleri ele geçirdi.

Evdeki G.D. ile E.S'ye "kumar oynamak için yer ve imkan temin etmek" suçundan işlem yapıldı.

Ekipler, 6 kişiye de Kabahatler Kanunu uyarınca 7 bin 350 lira ceza uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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