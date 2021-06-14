Afyonkarahisar'da evde kaçak toplanan 5 çuval salyangoz bulundu
Afyonkarahisar'da kaçak toplanan 5 çuval salyangoz doğaya bırakıldı.
Afyonkarahisar'da kaçak toplanan 5 çuval salyangoz doğaya bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenice Mahallesi'nde bir evde kaçak toplanan salyangozlar bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün su ürünleri kontrol görevlileriyle harekete geçen polis ekipleri, adreste yaptıkları aramada 5 çuval salyangoz buldu.
Ev sahibi M.A.Ç'ye kaçak su ürünleri avcılığından idari para cezası kesildi.
El konulan 5 çuval salyangoz, ekiplerce kent merkezindeki dere yakınlarında doğaya bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz