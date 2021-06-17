Afyonkarahisar'da etkili olan sağanak nedeniyle mahalle yolunda göçük oluştu
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Afyonkarahisar'da etkili olan sağanak nedeniyle mahalle yolunda göçük oluştu

Afyonkarahisar'da etkili olan sağanak nedeniyle mahalle yolunda göçük oluştu
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle mahalle yolunda oluşan çökme sonrası, içme suyu hattı zarar gördü.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle mahalle yolunda oluşan çökme sonrası, içme suyu hattı zarar gördü.

İlçede yaklaşık bir hafta önce başlayan ve zaman zaman etkisini artırarak devam eden yağışlar, hayatı yaşamı etkiledi. Sağanak nedeniyle ilçeye bağlı Kırkgöz Mahallesi'ndeki yol üzerinde göçük oluştu.

Yaklaşık 2,5 metre çapında ve 2 metre derinliğindeki çökmeyle toprak üzerinde de 300 metrelik çatlak ve yarık oluştuğu görüldü.

Göçüğün meydana geldiği yolun altından geçen içme suyu hattı da zarar gördü, trafikte aksamalar yaşandı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Çağlar Özkaymak, AA muhabirine, bölgede yeraltı su seviyesinin zamanla düşmesiyle zeminde oturmaların oluştuğunu aktardı.

Yeraltı su seviyesinin düşmesine bağlı olarak alüvyal zeminlerde gelişen oturmaların, diri faylar üzerinde çizgisel gidişli deformasyonların gelişmesinde önemli rol oynadığını ifade eden Özkaymak, şunları kaydetti:

"Bölgede devam eden mikrosismik aktivite ve aşırı yağışlar da bu yüzey deformasyonlarının oluşmasını hızlandırıcı bir rol oynuyor. Özellikle, bölgede son günlerde etkili olan sağanak yağışlar ile yüzey suları, toprağın altından sızarak bu deformasyon zonu boyunca 'borulanma' diye tabir ettiğimiz su ile aşındırmaya neden olarak deformasyonun yüzeydeki etkisini artırıyor. Deformasyon yüzeylerinde derin çökme ve yarıklar oluşturabiliyor. Benzer olayların yüzey deformasyonu boyunca ilerleyen günlerde de devamı olabilir."

Özkyamak, üniversite olarak bu deformasyonları, uzun yıllardır yakından takip ettiklerini ve İl AFAD Müdürlüğüyle koordineli şekilde afet risklerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar ve planlamalar yaptıklarını ifade etti.

Öte yandan iki gün öncede ilçedeki Derekarabağ yolunun iki farklı noktasında da yüzey deformasyonları oluşmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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