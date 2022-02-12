Afyonkarahisar'da Erkmen beldesindeki gölet buz tuttu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da Erkmen beldesindeki gölet buz tuttu

AA, Mustafa Bayer - Kültür Sanat
 - Güncelleme:
Afyonkarahisar'da Erkmen beldesindeki gölet buz tuttu

Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Erkmen beldesindeki göletin yüzeyi buzla kaplandı.

Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Erkmen beldesindeki göletin yüzeyi buzla kaplandı.

Etrafı çam ağaçlarıyla çevrili Erkmen Tabiat Parkı içinde bulunan gölet, son günlerde kentte yaşanan soğuk hava ve kar yağışının ardından buz tuttu.

Hava sıcaklığının -10 derecelere kadar düştüğü kentte, buz tutan göletin çevresinde yürüyüş yapanlar, alanda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vatandaşların kamp sandalyeleriyle gelip gölet çevresinde oturdukları görüldü.

AA / Mustafa Bayer - Kültür Sanat

Karahisar, kar, Kültür Sanat, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title