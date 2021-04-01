Afyonkarahisar'da Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkezi'nin ihalesi yapıldı
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Afyonkarahisar'da Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkezi'nin ihalesi yapıldı

Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkezi'nin ihalesi yapıldı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in talimatlarıyla sosyal gastronomi alanında engelli bireylere yönelik Türkiye'de bir ilk olan Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkezi'nin ihalesi gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in talimatlarıyla sosyal gastronomi alanında engelli bireylere yönelik Türkiye'de bir ilk olan Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkezi'nin ihalesi gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, projenin tamamlanmasıyla birlikte dezavantajlı grupların (otizmliler, ortopedik engelliler, down sendromlular) eğitim ve istihdamı sağlanacak.

Engelli vatandaşlara bu mutfakta, engel durumlarına uygun olarak, aşçılık, garsonluk gibi hizmet sektöründe istihdam edilmelerini sağlayacak eğitimler verilecek. Bu eğitimler, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Turizm Fakültesi bünyesindeki Gastronomi Bölümü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Özel Eğitim Şube Müdürlüğü'nce görevlendirilen uzmanlarla birlikte Profesyonel Aşçılar Derneğinden şefler tarafından verilecek.

Ayrıca, binanın hemen yanında bulunan park alanı engelli parkına çevrilecek, engelli vatandaşların merkezin hemen yanında bulunan bu parkta rehabilite olmaları sağlanacak.

Projenin hazırlanmasında, takibinde ve kabulünde emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Zeybek, hayırlı olmasını diledi.

Bu projenin belediye tarihinde desteklenen en yüksek bütçeli proje olduğuna dikkat çeken Zeybek, şöyle devam etti:

"Bu merkezle birlikte engelli vatandaşları topluma kazandırarak farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti. Engelli vatandaşlara engelsiz bir merkez sunarak aynı zamanda istihdam sağlanacak. Engelli vatandaşların birlikte zaman geçirip sosyalleşebileceği bu mekanda aynı zamanda engel durumlarına uygun olarak eğitimler alıp becerini arttırabilecekleri bir çalışmayı hayata geçireceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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