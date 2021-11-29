AFYONKARAHİSAR'DA ENDURO VE ATV ŞAMPİYONASI YAPILACAK

AFYONKARAHİSAR'da gerçekleştirilecek Türkiye Ayazini Enduro ve ATV Şampiyonası ile Karavan Festivali'nin tanıtımı '4 Mevsim Afyonkarahisar' temasıyla düzenlenen toplantıda yapıldı.

Afyonkarahisar'da 11-12 Aralık'ta düzenlenecek Türkiye Ayazini Enduro ve ATV Şampiyonası ile 21-23 Ocak'ta yapılacak Karavan Festivali'nin tanıtım toplantısı yapıldı. Bir otelde,'4 Mevsim Afyonkarahisar' temasıyla gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ve Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu (UKKF) Başkanı Leyla Özdağ katıldı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Türkiye'de ilk özelliği taşıyan karavan kamp merkezinde 29 karavanın yerleşeceği bir alan oluşturduklarını söyledi. Vali Gökmen Çiçek, Ayazini'nin Kapadokya gibi turizm destinasyonu haline gelmesiyle bölgede istihdam oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Ayazini'nin binlerce turistin geleceği bir bölge haline getirmeyi istediklerini anlatan Vali Çiçek, "Ayazini'nde 89 kişi sigortalı olarak çalışıyor. 2 butik otelin yapımı bitmek üzere. 2 restoran yapıımına başlanacak. Yeni tesislerle 500 kişi bu yıl sonunda iş sahibi olacak. Cumartesi günü 5 bin araç Ayazini bölgesine geldi. Turizmle ilgili altın değerinde bir istihdam oluşturduk, altın değerinde bir çalışma yaptık. Emre Gölü'nde balonlarımız uçuyor, turistler Afyonkarahisar'a gelmeye başladı. Balonlarla 4 bin 200 kişi uçuş yaptı" diye konuştu.