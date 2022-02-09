Afyonkarahisar'da "En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi" kapsamında eğitim verildi - Haberler
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Afyonkarahisar'da "En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi" kapsamında eğitim verildi

AA, Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da

Afyonkarahisar'ın Çay ile İscehisar ilçelerinde "En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi" kapsamında 91 kişiye eğitim verildi.

ÇAY, AFYON (AA) - Afyonkarahisar'ın Çay ile İscehisar ilçelerinde "En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi" kapsamında 91 kişiye eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, proje kapsamında eğitimlerini sürdürüyor.

Ekipler, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında Çay ve İscehisar'daki kadın kültür evlerinde 91 kişiye "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesinin sunumu yaptı.

Öte yandan Etkinliğe katılanlara Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) hakkında bilgilendirme yapıldı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Narkotik, Çay, Güncel, Haberler

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