Afyonkarahisar'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi
26.10.2020 20:33 | Son Güncelleme: 26.10.2020 20:36
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başlattığı "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde 25 kadına eğitim verildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başlattığı "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde 25 kadına eğitim verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, ilçedeki Kadın Kültür Evi'nde 25 kadına eğitim verildi.
Proje kapsamında kadınlara "uyuşturucu madde bağımlılığı" konusu anlatılarak, projeyle, uyuşturucunun kullanılması halinde yetişkin ve çocuklardaki davranışsal etkilerinin farkındalığı amaçlanıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz