Afyonkarahisar'da emlakçıyı darbettiği öne sürülen 3 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Afyonkarahisar'da emlakçıyı darbettiği öne sürülen 3 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da emlakçıyı darbettiği öne sürülen 3 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da emlakçıyı darbettikleri ileri sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da emlakçıyı darbettikleri ileri sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

Erenler Mahallesi 2772 Sokak'taki emlakçının önünde tanımadığı 3 kişi tarafından darbedildiği ve kendisine doğrultulan tabancayla havaya ateş açıldığını öne süren Mehmet Durgut (32), polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, kısa sürede şüpheliler E.L, N.E. ve B.M'yi yakaladı.

Bölgedeki bir bahçede, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ve 2 mermi bulundu.

Şüphelilerden N.E. ile B.M. polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. E.L'nin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

Babasını pompalı tüfekle öldüren 16 yaşındaki evlat, kendini bu sözlerle savundu: Sürekli arkadaşlarıma karışıyordu
Babasını pompalı tüfekle öldüren 16 yaşındaki evlat, kendini bu sözlerle savundu: Sürekli arkadaşlarıma karışıyordu
Evde cesedi bulunan Suriyeli adamın cinayet şüphelisi ortaya çıktı! Bütün oklar 16 yaşındaki oğlunu gösteriyor
Evde cesedi bulunan Suriyeli adamın cinayet şüphelisi ortaya çıktı! Bütün oklar 16 yaşındaki oğlunu gösteriyor
İsrail'in Lid kentinde Yahudiler camideki Filistinlilere silahla saldırdı
İsrail'in Lid kentinde Yahudiler camideki Filistinlilere silahla saldırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Ali Babacan Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Özcan Deniz Acun Ilıcalı Jennifer Lopez
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Samet Aybaba Ali Palabıyık Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar'da emlakçıyı darbettiği öne sürülen 3 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 12:38:25. #1.16#

title