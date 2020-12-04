Afyonkarahisar'da emanet tekerlekli sandalye dönemi başladı
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Afyonkarahisar'da emanet tekerlekli sandalye dönemi başladı

04.12.2020 15:23 | Son Güncelleme: 04.12.2020 16:26

Afyonkarahisar'da emanet tekerlekli sandalye dönemi başladı İhtiyaç sahipleri tekerlekli sandalyelerini muhtarlıklardan temin edecek Afyonkarahisar'da engelli bireyler ve aileleri için önemli bir proje hayata geçirildi Afyonkarahisar'da hayata geçirilen proje ile mahallelerdeki ihtiyaç sahipleri...

Afyonkarahisar'da emanet tekerlekli sandalye dönemi başladı

İhtiyaç sahipleri tekerlekli sandalyelerini muhtarlıklardan temin edecek

Afyonkarahisar'da engelli bireyler ve aileleri için önemli bir proje hayata geçirildi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da hayata geçirilen proje ile mahallelerdeki ihtiyaç sahipleri ve engelli bireylerin kullanmaları için 70 mahalle muhtarına tekerlekli sandalye dağıtıldı. Tekerlekli sandalyeleri muhtarlıklardan emanet olarak alan ihtiyaç sahipleri araçları kullandıktan sonra yerine teslim edecek. Proje ile mahallelerdeki acil tekerlekli sandalye ihtiyacı karşılanmış olacak.

Uluslararası Tüm Engelliler Yaşlılar ve Kimsesizler Federasyonu Afyon İl Temsilciliği ile Afyonkarahisar Gönül Dostları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğinde hayata geçilen proje ile kentteki 70 mahalle muhtarına tekerlekli sandalye dağıtım töreni gerçekleştirildi. Projede mahalle muhtarlarına dağıtılan tekerlekli sandalyeleri o yerdeki ihtiyaç sahibi ve engelli bireyler hastane ya da başka bir yere gitmek için mahalle muhtarından emanet olarak alacak ve işi bittikten sonrada tekrar yerine teslim edecek. Bu sayede mahalledeki acil tekerlekli sandalye ihtiyacı karşılanmış olacak.

"Afyon yollarla birlikte gönüllerinde kesiştiği bir şehir"

Zafer Kent Meydanında yapılan törende konuşan Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, etkinlik ile Afyonkarahisar'ın sadece gönüllerin değil gönüllerin de kesiştiği bir şehir olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını vurguladı. Keklik, "Kurtuluş şehri, zafer şehri Afyonkarahisar'da bu gün hava soğuk olmasına rağmen içimizi ısıtsan çok özel, çok güzel bir proje çerçevesinde bir araya geldik. Aslında onlara destek olacak, onların hayatlarını daha da iyi hale getirecek anlamlı projede bir aradayız. İnşallah tekerlekli sandalyeler devletimizin mahallelerdeki sorumlularına aktarılacak, onlarda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıracak" dedi.

"Federasyon olarak köprü görevi yapıyoruz"

Afyonkarahisar Gönül Dostları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yıldız Değer ise 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle önceki aylarda başlattıkları projenin bu gün itibari ile sona erdiğini belirtti.

Uluslararası Tüm Engelliler Yaşlılar ve Kimsesizler Federasyonu Başkanı Mete Kaçar, projenin Türkiye çapında örnek teşkil edecek bir proje olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Mahalle muhtarlarımıza birer adet tekerlekli sandalye teslim edeceğiz. Bu projenin amacı ihtiyaç sahipleri muhtarlarımızdan emanet olarak alacak, annesini veya babasını hastane gibi yerlere götürürken alacak, tekrar işi bitince teslim edecek. Bizim amacımız yüreklere dokunabilmektir. Federasyon olarak köprü görevi yapıyoruz. İnşallah bu hizmette de biz muhtarlarımız vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerimize ulaşmış olacağız."

Konuşmaların ardından mahalle muhtarlarına sandalyeler protokol üyeleri tarafından dağıtıldı.

Afyonkarahisar'da emanet tekerlekli sandalye dönemi başladı
Afyonkarahisar'da emanet tekerlekli sandalye dönemi başladı
Afyonkarahisar'da emanet tekerlekli sandalye dönemi başladı
Afyonkarahisar'da emanet tekerlekli sandalye dönemi başladı
Afyonkarahisar'da emanet tekerlekli sandalye dönemi başladı
Afyonkarahisar'da emanet tekerlekli sandalye dönemi başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKTEN CEYLAN

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