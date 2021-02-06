Afyonkarahisar'da elektrik direğine çarpan traktör sürücüsü yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Afyonkarahisar'da elektrik direğine çarpan traktör sürücüsü yaralandı

06.02.2021 12:43 | Son Güncelleme: 06.02.2021 12:46
Afyonkarahisar'da elektrik direğine çarpan traktör sürücüsü yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesinde elektrik direğine çarpan traktör sürücüsü yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesinde elektrik direğine çarpan traktör sürücüsü yaralandı.

Ali Karpuz idaresindeki 03 LB 271 plakalı traktör, Dutağaç köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazada yaralanan traktör sürücüsü, ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Özcan Özel Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Sezen Aksu Hande Erçel İbrahim Tatlıses
Spor Deniz Türüç Fatih Terim Abdullah Avcı Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kaza Mersin Antalya Evlilik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar'da elektrik direğine çarpan traktör sürücüsü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 12:49:54. #1.16#
title