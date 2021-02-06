Afyonkarahisar'da elektrik direğine çarpan traktör sürücüsü yaralandı
06.02.2021 12:43 | Son Güncelleme: 06.02.2021 12:46
Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesinde elektrik direğine çarpan traktör sürücüsü yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesinde elektrik direğine çarpan traktör sürücüsü yaralandı.
Ali Karpuz idaresindeki 03 LB 271 plakalı traktör, Dutağaç köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Kazada yaralanan traktör sürücüsü, ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy