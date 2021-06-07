Afyonkarahisar'da ekmeğe sessiz sedasız zam yapıldı
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Afyonkarahisar'da ekmeğe sessiz sedasız zam yapıldı

Afyonkarahisar'da ekmeğe sessiz sedasız zam yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Afyonkarahisar'da 1 TL 40 kuruş olan ekmeğe sessiz sedasız 25 kuruşluk zam yapıldı.

Afyonkarahisar'da 1 TL 40 kuruş olan ekmeğe sessiz sedasız 25 kuruşluk zam yapıldı. Yapılan zam ile kentte ekmek 1 TL 65 kuruştan satılmaya başlandı.

Kentte yaklaşık bir buçuk yıldır 1 TL 40 kuruştan satılan 250 gramlık ekmek, 25 kuruşluk zam yapılmasının ardından 1 TL 65 kuruştan satılmaya başlandı. Bazı fırıncı esnafı ise yapılan zammın ardından ekmeğin gramajını düşüp 1 TL 65 kuruşun altındaki fiyatlardan satmaya başladı.

Zamla ilgili bilgisine başvurulan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Abdülkadir Konak, Afyonkarahisar'ın bölgesinde en ucuz ekmek satılan yerlerden birisi olduğunu öne sürerek, zam gerekçesinin ise un ve diğer hammadde fiyatlarına gelen zam olduğunu ifade etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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