Afyonkarahisar'da ehliyetsiz ve alkollü motosiklet sürücüsüne 6 bin 120 lira ceza - Haberler
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Afyonkarahisar'da ehliyetsiz ve alkollü motosiklet sürücüsüne 6 bin 120 lira ceza

AA, Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da ehliyetsiz ve alkollü motosiklet sürücüsüne 6 bin 120 lira ceza

Afyonkarahisar'da motosikletten düşerek yaralanınca ehliyetsiz ve alkollü olduğu anlaşılan kişiye, 6 bin 120 lira ceza kesildi.

Afyonkarahisar'da motosikletten düşerek yaralanınca ehliyetsiz ve alkollü olduğu anlaşılan kişiye, 6 bin 120 lira ceza kesildi.

T.G. (32) kullandığı tescilsiz motosikleti Bolvadin ilçesi Hisar Mahallesi'nde devirmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü T.G, ambulansla Bolvadin Devleti Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, hastanedeki tedavisinin ardından T.G'ye "ehliyetsiz, alkollü ve tescilsiz araç kullanmak ile kask takmamak"tan 6 bin 120 lira ceza uyguladı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Karahisar, Polis, Güncel, Haber

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