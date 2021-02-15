Afyonkarahisar'da eğitime kar engeli
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Afyonkarahisar'da eğitime kar engeli

15.02.2021 10:23 | Son Güncelleme: 15.02.2021 10:27
Afyonkarahisar'da eğitime kar engeli

AFYONKARAHİSAR'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün başlayacak yüz yüze eğitim, bir gün ertelendi.

AFYONKARAHİSAR'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün başlayacak yüz yüze eğitim, bir gün ertelendi.

Afyonkarahisar'da gece saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Kent merkezi ve bağlı köylerde yoğun şekilde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle okullarda bugün başlayacak yüz yüze eğitimin ertelenmesi kararlaştırıldı. Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden kar yağışı nedeniyle buzlanma, ulaşımda aksama ve don olayı gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı 15 Şubat Pazartesi il genelinde resmi ve özel okulların yüz yüze eğitime başlama faaliyetleri 1 gün süre ile ertelenmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Muharrem İnce Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Seda Sayan Özge Özder Oğuzhan Koç İbrahim Tatlıses
Spor Deniz Türüç Fatih Terim Aykut Kocaman Osman Özköylü Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar'da eğitime kar engeli - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 10:27:29. #1.15#
title