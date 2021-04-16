Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda 146 sikke ve bazı objeler ele geçirildi
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Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda 146 sikke ve bazı objeler ele geçirildi

Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda 146 sikke ve bazı objeler ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 153 parça eser ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 153 parça eser ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tınaztepe beldesinde bir adrese düzenlediği operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 146 sikke, 5 kolye, birer mühür ve yüzük ele geçirdi.

Ekipler, yakaladığı 3 şüpheli hakkında adli işlem yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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