Afyonkarahisar'da duvara çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da çocuk parkının duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da çocuk parkının duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Abdullah Fişne idaresindeki 03 UF 411 plakalı otomobil, Olucak Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çocuk parkının duvarına çarptı.

Fişne ile araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Onar ve Abdullah Uçar yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer