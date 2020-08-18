Afyonkarahisar'da düğünlere sınırlama getirildi
Afyonkarahisar'da Covid-19 ile mücadele kapsamında il genelinde düğün, nişan gibi merasimler 3 saat ile sınırlandırıldı.
18.08.2020 17:57 | Son Güncelleme: 18.08.2020 18:31
Afyonkarahisar'da Covid-19 ile mücadele kapsamında il genelinde düğün, nişan gibi merasimler 3 saat ile sınırlandırıldı.
Afyonkarahisar İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile kent genelinde düğün, nişan gibi toplu merasimler 3 saati geçmemek üzere sınırlandırıldı. Bu karara aksi hareket eden vatandaşlara ise idari para cezası uygulanacağı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İHA