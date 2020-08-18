Afyonkarahisar'da düğünlere sınırlama getirildi Afyonkarahisar'da Covid-19 ile mücadele kapsamında il genelinde düğün, nişan gibi merasimler 3 saat ile sınırlandırıldı.

Afyonkarahisar'da Covid-19 ile mücadele kapsamında il genelinde düğün, nişan gibi merasimler 3 saat ile sınırlandırıldı.

Afyonkarahisar İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile kent genelinde düğün, nişan gibi toplu merasimler 3 saati geçmemek üzere sınırlandırıldı. Bu karara aksi hareket eden vatandaşlara ise idari para cezası uygulanacağı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA