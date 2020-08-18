Afyonkarahisar'da düğün, nişan ve benzeri merasimlere sınırlama getirildi Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında il genelinde yapılacak nişan, düğün ve benzeri merasimler 3 saat ile sınırlandırıldı.

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında il genelinde yapılacak nişan, düğün ve benzeri merasimler 3 saat ile sınırlandırıldı. Afyonkarahisar İl Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde düğün, nişan gibi toplu merasimlere 3 saati geçmemek üzere kısıtlama getirildi. Karara aksi yönde hareket edenlere idari para cezası uygulanacak. Kaynak: AA